El porter «youtuber» del Llagostera

Fitxatge mediàtic. La cinquena cara nova dels d'Oriol Alsina, Carles Santaló, prové de l'Horta, on va aconseguir acabar en tercera posició del grup català de Tercera Divisió i ser titular la major part dels partits. Unes fites que a principi de curs no hi comptava perquè «signava amb un equip de la zona mitja-baixa amb la idea de ser suplent». Un any després, aconsegueix «el somni d'ascendir i de jugar a Segona Divisió B».

l passat 15 de juliol les alarmes van saltar a Llagostera. El compte de Twitter de l'entitat blaugrana anunciava el fitxatge de la cinquena incorporació dels d'Oriol Alsina pel nou curs a la Segona Divisió B (després de les de Nahuel Arroyo, David Garcia, Adrià Lledó i Kuku). La del porter de 21 anys, Carles Santaló, provinent de la Unió Atlètica d'Horta. Més conegut amb el sobrenom de Kolderiu. Amb aquest àlies se'l coneix a la plataforma de vídeos de Youtube , on el porter habitua a penjar gameplays (imatges d'ell jugant a algun videojoc) del conegut vídeo FIFA

A la xarxa social líder en publicació de vídeos, Santaló té una comunitat de més d'1 milió de perones. De fet, allà, fa escassament una setmana, va explicar, a tot aquest reguitzell de seguidors, els motius del seu fitxatge pel conjunt llagostarenc. «Vull tenir la sensació que avanço com a futbolista i com a persona», apunta el jove barceloní que va disputar un total de 25 partits la temporada passada amb l'Horta al grup tres de Tercera Divisió. Amb l'equip del Municipal Feliu i Codina van acabar la temporada tercers amb 79 punts. És a dir, en posicions de play-off d'ascens on van caure eliminats contra el Moralo de Navalmoral de la Mata.

Aquestes fites aconseguides van fer superar les expectatives preestablertes a principi d'any de Santaló. «Vaig fitxar per l'Horta, un equip de la zona mitja-baixa amb la intenció de ser suplent. Al final, «vaig poder disputar molts partits i vam acabar a la zona alta», afirma.

Després d'un bon any amb l'equip del Barcelonès, a Santaló li va caure a sobre una pluja d'ofertes per unir-se a un altre equip. «Vaig rebre la petició de quatre clubs de Tercera Divisió, la d'un equip de Segona Divisió B però de l'altra punta d'Espanya i la de dos clubs andorrans», confirma en el vídeo. I afegeix: «Per ara, no signaré amb cap dels equips d'Andorra que em van proposar unir-me a ells». Amb aquestes ofertes sobre la taula, l'exporter de la cantera de l'Espanyol i del Girona veia clar que el seu futur seguiria lligat a l'Horta. Però, de cop i volta, el club presidit per Isabel Tarragó li va trucar a la porta.

Rebre aquesta temptativa per part del Llagostera va ser una barreja de sorpresa i de curiositat perquè «el partit que més vaig gaudir jugant i el gol que més vaig celebrar en un enfrontament durant la temporada passada va ser precisament contra ells», apunta.

Pujar de Tercera Divisió a la categoria de bronze li presenta l'assoliment de l'objectiu que tenia entre cella i cella: «jugar a Segona Divisió B sí o sí». Un ascens de categoria que «és molt complicat d'aconseguir». A això, se li ha de sumar la sempre difícil titularitat. «És molt complicat, per no dir impossible, que comenci jugant de titular. Hi ha un porter veterà (Marcos Pérez) que fa moltes temporades que és a la categoria. No em puc comparar amb ell», assevera. Santaló, però, és ambiciós i vol «comptar amb minuts amb el pas del temps».

Jugar a les ordres d'Oriol Alsina no només li permet fer el salt de categoria, sinó que li suposarà viure un cúmul de noves vivències com posseir una clàusula de rescissió de contracte de «mig milió d'euros», explica. «Una quantitat que si algun equip paga, estic segur que des del Llagostera estaran molt a favor de vendre'm» .

Santaló també podrà gaudir la present temporada de jugar la Copa del Rei, després de la nova normativa publicada per la Federació Espanyol de Futbol. En aquest nou format, fins a 32 equips de Tercera Divisió podran ser emparellats contra equips de Primera Divisió a la ronda inicial. «Podríeu veure en les boles el nom del Llagostera, que podria emparellar-se contra el Reial Madrid o contra el Barça», explica en el seu vídeo Santaló.

Una altra norma confirmada pel president de la Federació, Luis Rubiales, és que tots els jugadors de la categoria de bronze duran un nom i número fixe en el dors de les seves samarretes durant tota la temporada. Santaló té clar què demanarà que li estampin. «Portaré el número 13 i el nom de Kolderiu», explica. Un nom que segons ell serà el «millor de totes les categories del futbol».