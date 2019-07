Georgina Bahí i Helena Oma guanyen les Sèries 3x3 a Barcelona

La gironina del Cadí Geo Bahí i l'aler de l'Spar Citylift Girona acompanyades de Yurena Díaz (Cadí) i Eliana Soriano (Lima Horta) han estat les guanyadores de la primera edició del circuit de 3x3 Herbalife Sèries imposant-se aquest cap de setmana a la fase final de Barcelona. Bahí, Oma, Díaz i Soriano ja s'havien imposat en les altres tres cites anteriors del circuit -Múrcia, Gijón i Madrid-; i a Barcelona van derrotar a la final un equip on hi havia Laura Quevedo, que aquesta estiu ha canviat Salamanca per Gernika, Irati Etxarri (Cadí), Laia Flores i María Barneda (Ibaizábal). En categoria masculina, l'equip format pel pivot Nacho Martín, un clàssic de les competicions 3x3 i actualment al Betis (ACB), va guanyar el títol acompanyat de Sergio De la Fuente, Ismal Sánchez i Sergi Pino derrotant en la final a un equip amb el figuerenc Xavi Guirao, Albert Serra, Marc Sesé i Marc Sobrepera. El format de bàsquet 3x3 serà olímpics en els Jocs de Tòquio i la Federació Espanyola ha organitzat aquest circuit a l'estiu per acostar més al gran públic aquesta modalitat del bàsquet.