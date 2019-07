L'Olot es confirma com un projecte engrescador per als exjugadors de Primera Divisió

El passat dilluns 22 de juliol va arribar Natalio Lorenzo a la Unió Esportiva Olot. L'1 de febrer d'aquest any, Eloi Amagat va aterrar a terres volcàniques per unir-se al projecte olotí. I el 25 de gener de 2018 ja havia arribat Jordi Xumetra a la Garrotxa per enfundar-se la samarreta vermella. Tots ells tenen un denominador comú: han estat jugadors a l'elit del futbol espanyol.