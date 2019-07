El Girona aposta pel talent físic d'Antonio Hester per ser competitiu a LEB Plata

La temporada passada, Àlex Formento va poder comprovar que al seu equip tenia problemes per compensar la potència física de bona part dels rivals i, després de fitxar talent en el joc exterior amb Sàbat, Sevillan, Esteban o Moreno, el director esportiu i entrenador del Bàsquet Girona ha fet una aposta més física pel joc interior: Antonio Hester. Un aler pivot nord-americà de menys de dos metres que estava jugant amb els Starwings de Basilea a la lliga de Suïssa.

Autèntic rodamon del bàsquet, abans de Suïssa havia estat a Islàndia, Hester també coneix la LEB Plata perquè la temporada 2014-15 va jugar a Tarragona amb bons números: 14 punts i 8 rebots per partit. També ha jugat a Finlàndia, Panamà, el Perú o Islàndia i en lligues menors dels Estats Units després de formar-se a les universitats de Miame Dade i Mobile. Després del seu bon any a Tarragona, el CBT va provar de renovar Antonio Hester però el nord-americà va preferir tornar als Estats Units a jugar una lliga menor, l'ABA amb els Miami Midnites, per acabar tornant a Europa fa tres temporades amb el Tindastoll islandès. A Islàndia, on feia 20 punts i 10 rebots per partit, Hester és considerat el millor jugador que ha jugat mai a la seva lliga. Molt intens, el pivot nord-americà té un bon 1x1 explosiu per acabar sempre prop de cistella i una notable capacitat de salt per lluitar pel rebot contra pivots molt més alta que ell.

Hester és la setena peça confirmada del Bàsquet Girona després d'Albert Sàbat, Sergi Costa, Gerard Sevillano, Max Esteban, Robert Cosialls i Víctor Moreno. Set jugadors que, sobre el paper, Formento hauria de completar amb dos interiors més, en la posició de cinc pur, i probablement, també un exterior tirador.