L'equip torna avui a la feina pendent de l'estat dels lesionats

? La plantilla del Girona reprèn aquest matí als camps de La Vinya els entrenaments. Acabada l'estada a terres angleses, Juan Carlos Unzué va donar dos dies de repòs als seus jugadors, que avui ja tornaran a la feina. Ho faran amb Stuani i Bounou però unes quantes baixes per lesió. Carles Planas, Juanpe Ramírez, Pape Diamanka i Pablo Maffeo han anat caiguent durant la pretemporada i caldrà veure en quin estat físic es troben. De la seva banda, l'extrem escalenc Valery Fernández està pendent de concretar una data per a operar-se del trencament dels lligaments encreuats del seu genoll que es va fer durant el partit contra el Derby County al Park Pride Stadium. Per últim, Sebas Coris continua recuperant-se de la seva lesió a l'esquena mentre que el davanter ivorià Seydou Doumbia es manté treballant de manera individualitza mentre es negocia la seva sortida del conjunt gironí.