El Madrid continua sense aixecar el vol

Derrota (0-1) del Reial Madrid en el partit d'ahir disputat a Munic. L'enfrontament corresponia a les semiginals de l'Audi Cup 2019 on l'equip dirigit per Zinedine Zidane es veia les cares contra el Tottenham de Pochettino i Harry Kane L'equip londinenc va ser molt superior a la primera meitat, on van poder inaugurar el marcador gràcies a un gol de l'anglès. La segona meitat començava amb els blancs amb millor rendiment. Tot i això, no van poder capgirar o empatar.