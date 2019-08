El Banyoles per fi és de Tercera

La temporada 2018-19 tot just va acabar ahir (31 de juliol) per al Banyoles. Ho va fer, però, de la millor manera possible, amb la confirmació per part de la Federació Espanyola de Futbol que és equip de Tercera. Tot el neguit i incertesa acumulats els darrers dies, que ja venien de lluny de quan aspiraven a disputar la promoció d'ascens, van desaparèixer ahir d'una revolada quan va arribar una notificació. Era la circular número 14 en la qual s'especifica el pla de competició de les categories estatals (de Primera a Tercera) i el nom del CE Banyoles hi figurava inclòs en el Grup V de Tercera. «Ens hem tret un gran pes de sobre», reconeixia ahir el president Pau Teixidor que, juntament amb el seu equip de col·laboradors, ha viscut uns últims dies de molts de nervis. «El primer que farem serà anar a un psicòleg perquè mentalment estem esgotats», feia broma Teixidor que subratlla «la il·lusió enorme» que els fa tornar a Tercera «deu anys després» de l'última vegada (2008-09).

Amb l'ascens confirmat, és hora de posar fil a l'agulla i readaptar la planificació esportiva per a la nova categoria. En aquest sentit, el club té previst fer un parell o tres d'incorporacions per reforçar la plantilla que dirigeix Adam Fontes. Sigui com sigui, no ho tindrà gens fàcil el Banyoles enguany a Tercera. A banda del nivell dels rivals, com ara, l'Hospitalet, Pobla de Mafumet, Terrassa o Sant Andreu, entre d'altres, cal afegir-hi el retard en la planificació. Tant és així que el president considera que salvar-se serà una gran fita. «Si ens salvem serà un miracle, perquè la circular ens ha arribat el 31 de juliol. No hem tingut la planificació dels altres equips que tenen gairebé un mes d'avantatge respecte a nosaltres». Això sí, Teixidor té clar que el Banyoles donarà molta guerra amb les armes de què disposi. «Sense cap pressió, però competirem contra tothom cada partit», destaca. El debut del Banyoles a Tercera serà al camp del Terrassa.

Finalment, doncs, la compra de la plaça del Reus a Segona B per part de l'Andorra ha suposat el bitllet a Tercera per al Banyoles. El que no és tan clar és si els del Baix Camp jugaran a Tercera enguany. En aquest sentit, la Federació Catalana els ha donat un termini (fins dilluns) perquè paguin el deute acumulat amb els jugadors del Reus B. Si entre el propietari, Clifton Onolfo, i l'administrador concursal no paguen, es liquidaria la societat anònima i tant el Reus com el Reus B (amb plaça a 1a Catalana) desapareixerien. Això faria que el Viladecans pugés a Tercera i el Bescanó ho fes a 1a Catalana. De retruc, l'efecte cadena provocarà la salvació del Caldes i de l'Esplais del descens.

Des del club banyolí estan tranquils amb la possibilitat que el Girona recorri la decisió judicialment perquè el seu filial (2n classificat a la Lliga) pugi a Tercera. I és que amb la notificació de l'ascens per part de la Federació ja no hi ha marxa enrere i la plaça és per al Banyoles. En tot cas, si s'acabés donant la raó al Girona, la Lliga s'hauria d'ampliar a 21 equips.