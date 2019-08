«El curs passat va ser bo i esperem que aquest, encara més»

L'agost passat Bordils va estar de celebració. El poble gironí va commemorar els 25 anys de la secció de voleibol del Club Handbol Bordils realitzant un torneig. Aquesta diada va animar a tothom qui volgués a participar-hi. Una setmana després i aprofitant la festa major, diversos membres del club van ser els encarregats de donar el tret de sortida a aquesta en el respectiu pregó.

Una festa que feia presagiar alegries de cara a la temporada següent. I així va ser. El curs passat l'equip sènior del Bordils va signar la millor campanya en els 26 anys, ja, d'història del club. L'equip entrenat per Narcís Godoy, que tornava a la disciplina gironina, va acabar quart amb 46 punts a Primera Divisió Nacional. O el que és el mateix, la tercera categoria del voleibol estatal femení.

Tot i els èxits aconseguits a final de l'any, els objectius preestablerts a inici de curs disten molt d'ells. «Va ser una gran temporada. Ens vam plantejar el famós 'partit a partit'. Volíem competir contra tothom, i crec que ho vam acabar fent», afirma Godoy. L'objectiu marcat pel club de Bordils era un: el de la permanència. L'entrenador gironí apunta que és un objectiu «realista, però que al cap i a la fi s'ha de competir al màxim nivell sempre».

Les alegries i les celebracions van ser moltes. Però també va haver-hi espai per als imprevistos. Com la lesió de la capitana Neus Canela al principi de la competició, exactament a la jornada 3. «Els dos partits següents a la lesió van ser molt durs. Però tothom va ser capaç de fer un pas endavant i ens en vam sortir», afirma Godoy. Tot i l'absència de Neus Canela a les pistes, la seva figura era present a cada partit. «Venia a veure'ns fins i tot als desplaçaments. Va ser de gran ajuda».

Narcís Godoy començarà la segona temporada seguida a la banqueta del primer equip de la secció de vòlei del Bordils. «Considero que els segons anys sempre són els complicats», valora Godoy, que afirma que el primer any les jugadores arrenquen els entrenaments amb més «il·lusió i ganes degut al canvi d'entrenador». Tot i això, Godoy treballarà de la mateixa manera per continuar amb els bons resultats conreats l'any passat.

A manca d'un mes per iniciar els entrenaments (l'1 de setembre), de moment, l'equip gironí no ha variat gaire l'estructura. De fet, només han incorporat Alícia González del Xuvenil Teis, una jugadora gallega que ha jugat a SuperLliga 2. A part, també comptaran amb tres juvenils que aquest any tindran fitxa del primer equip però que «ja compaginaven el juvenil amb nosaltres». Però la novetat més important serà el retorn de Neus Canela. «Tornar a comptar amb la Neus serà el més important d'aquest curs. Va dir que l'any passat era el seu darrer com a jugadora. Però degut a la lesió ha volgut continuar jugant», afirma amb alegria Godoy.

Tot i la gran temporada que van realitzar des de Bordils, Godoy vol continuar amb la premissa del curs passat i ser prudent. «El nostre principal objectiu per la temporada següent és el mateix que el de la passada: disputar cada partit», apunta l'entrenador gironí. No obstant això, sí que vol que es repeteixi quelcom que va succeir al pavelló de Bordils. «M'agradaria que les graderies s'omplissin a cada partit com va passar durant el curs passat».