Max Verstappen aconsegueix la seva primera «pole» a la Fórmula 1

El pilot holandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat aquest dissabte la «pole», amb rècord de la pista, per a la carrera del Gran Premi d'Hongria, dotzena cita del Mundial de Fórmula 1, després de finalitzar per davant dels dos Mercedes del finlandès Valtteri Bottas i del britànic Lewis Hamilton, que sortiran segon i tercer respectivament, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) començarà vuitè.



Després de set victòries en la Fórmula 1, 'Mad Max' aconsegueix la primera pole de la seva vida. "Em faltava una pole i ho he aconseguit. És increïble", va assenyalar després de la sessió de qualificació, en la qual es va convertir en el pilot número 100 a aconseguir una «pole» en el 'Gran Circ'. El seu temps d'1.14.572, a més, suposa el nou rècord de la pista.



Després d'uns tercers lliures en els quals Hamilton va retornar el domini a les 'fletxes platejades', va ser precisament Verstappen el que, enfundat amb pneumàtic tou, es va posar al capdavant de la taula de temps amb un nou rècord del traçat hongarès.