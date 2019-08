El propietari americà del Reus ataca Joan Oliver i Joan Laporta

L'encara propietari del Reus, Cliston Onolso, va comparèixer després de cinc mesos sense trepitjar terra espanyol per donar un missatge clar amb el qual va voler desmentir totes les acusacions cap a ell i la seva gestió que han acabat amb el club patint dos descensos per problemes financers. El màxim accionista del club va carregar contra Joan Oliver i Jan Laporta acusant-los de mentir i enganyar-lo quan van vendre la SAD a finals el passat mes de gener. L'americà no dona per perduda la plaça de Segona Divisió B. «La Federació disposa dels 400.000 euros d'aval que nosaltes vam ingressar».