El tirador que Costa mai va trobar

«Ja tenim jugadors que poden tirar de tres i, en general, estem tirant de tres, però sí que és cert que no hem tingut encert. Jo diria que ni un encert normal, sinó per sota del que seria normal. Això no em preocupa, perquè l'encert apareix i desapareix i segur que acabarà apareixent». En una entrevista amb aquest diari del passat mes de febrer, Quim Costa provava de treure ferro als problemes que tenia el Bàsquet Girona amb el tir exterior. Uns baixos percentatges que, de fet, mai van desaparèixer del tot. Ni els millors de l'equip amb Costa a la banqueta, ni amb el canvi de tècnic per Àlex Formento. El jugador cridat a ser l'escorta anotador, Henry Bolton, mai va aconseguir anotar de fora amb la regularitat que s'esperava i ni Xavi Costa, ni David Cuéllar, ni Leo Cizmic ho van poder compensar. A la segona fase, el millor tirador de l'equip, tant en triples anotats com en percentatge, va ser un base: Sergi Costa.

De cara a la nova temporada, i seguint la premissa de Marc Gasol de «fer un equip que jugui alegre per mirar d'omplir Fontajau», Àlex Formento ha renovat de dalt a baixa la seva bateria d'alers i escortes. Henry Bolton, Xavi Costa, Pau Juscafresa, David Cuéllar i Leo Cizmiz ja no són a l'equip que, a banda d'Albert Sàbat com a recanvi de Nil Angelats per fer parella de bases amb Sergi Costa, compta ara amb quatre nous exteriors més: Gerard Sevillano, Màxim Esteban, Víctor Moreno i el darrer a arribar, Anthony Cambo, un nord-americà de 20 anys que es va guanyar fama de bon tirador en el bàsquet preuniversitari del seu país jugant amb Miami Country Day School.

Quatre apostes joves. El més gran, Gerard Sevillano, té 25 anys i experiència tant a LEB Or com a Plata, categories en les quals també han jugat tant Màxim Esteban com Víctor Moreno als seus 21 anys mentre que Anthony Cambo és encara un any més jove que Esteban i Moreno, 20 anys, i no té cap mena d'experiència en el bàsquet professional.

La temporada passada, a LEB Plata, Gerard Sevillano va ser clau en l'ascens del Marín i, pel que fa al seu encert exterior, l'aler badaloní va tenir percentatges del 40% en triples a la segona fase: 15/37 en dotze partits. També en la segona fase de LEB Plata, en el seu cas jugant pel descens, Víctor Moreno va fer un 33%; 17 de 51 en 11 partits. I, finalment, Màxim Esteban va fer un 28% a LEB Or: 26 de 90 en 32 partits de lliga regular.