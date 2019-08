Xavi Ginard deixarà l'Olot per tornar a l'Atlètic Balears

La setmana passada, després de la victòria contra l'Al-Saad de Xavi Hernández, Raúl Garrido explicava que la seva principal preocupació era que «no ens marxi cap més jugador aquest estiu», fent referència a les sortides d'Alfredo al Castelló i de Marc Mas al futbol suec. I el tècnic valencià no ha estat de sort perquè el que no volia, una altra sortida d'un jugador important, passarà ara amb Xavi Ginard. El porter mallorquí fa molts mesos que és pretès per l'Atlètic Balears i, després de no poder sortir en el darrer mercat d'hivern, sembla que aquest cop l'Olot el deixarà tornar a casa previ pas d'una indemnització econòmica. Pol Ballesté es quedarà com el porter titular dels olotins després d'haver convençut Garrido en els mesos que han passat des de la seva arribada.

L'Atlètic Balears es va quedar a prop de pujar a Segona A la passada temporada, però després de perdre en l'última eliminatòria contra el Mirandés, els mallorquins continuaran a Segona B on, però, a diferència dels últims anys no competiran contra els equips catalans perquè la Federació Espanyola els ha resituat al grup 1 (tant a Atlètic Balers, com a Eivissa i Peña Deportiva).

Xavi Ginard ja havia jugat tres temporades a Segona B amb l'Atlètic Balears.