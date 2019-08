L'estratègia de Hamilton i Mercedes frena Verstappen a Hungaroring

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en el Gran Premi d'Hongria, dotzena prova del Mundial de Fórmula 1, després d'una carrera en la qual Mercedes va oferir una lliçó magistral d'estratègia perquè el líder del Mundial superés, mancant tres voltes, a l'holandès Max Verstappen (Red Bull), que va acabar segon, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va signar una meritòria cinquena posició.

Amb una estratègia d'una parada més -dues-, les 'fletxes platejades' no van tenir pressa per veure com donava fruits quan només restaven tres girs per a la bandera a quadres. Van deixar que el neerlandès, 'poleman' del dissabte, s'anés quedant sense pneumàtics, moment en el qual l'anglès li va assestar el cop definitiu a la recta principal.

Mentrestant, l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) es va pujar al tercer calaix del podi en avançar al seu company d'equip, el monegasc Charles Leclerc. Tot en una carrera en la qual Sainz va repetir el cinquè lloc aconseguit la setmana passada a Alemanya.