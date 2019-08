La loteria dels penals fa que el Figueres quedi fora de la Copa de Catalunya

El Figueres visitava Santa Coloma de Gramanet per disputar ahir el partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya contra la FE Grama. Els alt-empordanesos, que s'estrenaven en competició oficial contra un rival de 1a Catalana, van començar amb la intenció de ser els protagonistes del partit. De fet, en els primers 15 minuts van forçar fins a 4 córners però sense crear excessiu perill a la porteria contrària. Amb el pas dels minuts aquesta intensitat va anar menguant fent que la primera meitat s'igualés i s'arribés al final amb empat a 0. La segona meitat va començar amb la mateixa tònica. Sense un dominador clar, amb el joc centrat a la línia divisòria i sense cap mostra d'atac d'ambdós equips fent que el partit acabés amb empat sense gols al lluminós. Això va fer que el partit es decantés a la tanda de penals, on els empordanesos no van tenir la sort que van desitjar. Mario, Ayala i Bora van errar els tres penals que van disposar mentre que els barcelonins van fallar el primer però van marcar els tres següents.

Per la seva banda, el Peralada, jugarà avui a 2/4 de 9 del vespre contra el Sant Andreu al Narcís Sala.