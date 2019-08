Marc Márquez, més líder després de sumar a Brno la seva sisena victòria de la temporada

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) s'ha apuntat amb un triomf inqüestionable la seva sisena victòria de la temporada en el Gran Premi de la República Txeca de Moto GP que s'ha disputat al circuit de Brno i que ha dominat des de la primera fins a l'última volta.

Amb aquesta victòria, el pilot de Repsol Honda iguala a 76 victòries absolutes amb el britànic Mik Hailwood i ja només té pel davant els italians Giacomo Agostini (122) i Valentino Rossi (115) i l'espanyol Ángel Nieto (90). El seu avantatge al capdavant del Mundial augmenta ara fins als 63 punts.

Una lleugera però intensa pluja poc abans de començar la carrera de Moto GP ha propiciat que la direcció de la cursa, de comú acord amb gairebé tots els pilots, optés per endarrerir inicialment cinc minuts la sortida per aconseguir una millora de les condicions de la pista.

Aquesta circumstància ha obligat els mecànics a tornar empenyent les motos als seus respectius tallers i a l'organització a escurçar una volta el recorregut de la prova, que ha passat de vint-i-una a vint, encara que el temps d'espera s'ha ampliat per aconseguir més garanties que la pista s'assequés al màxim.

Amb gairebé quaranta minuts de retard ha començat la carrera i tot just apagar-se el semàfor Marc Márquez ja s'ha atribuït la responsabilitat de liderar la carrera, perseguit pels dos pilots de Ducati, l'italià Andrea Dovizioso i l'australià Jack Miller, i l'oficial de Suzuki Alex Rins, mentre que el seu company d'equip, Joan Mir, se n'anava a terra al costat de l'italià Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1).

Márquez ha estat l'encarregat de marcar el ritme inicial, perseguit per Dovizioso, Miller i Rins, però també amb Pol Espargaró (KTM RC 16) i Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), molt a prop.

A poc a poc aquest quartet capdavanter s'ha escapat de tots els seus rivals, deixant el duo Espargaró/Rossi navegant entre dues aigües doncs darrere d'ells hi anava un altre quartet format per Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), que ha tibat per enganxar-s'hi, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) i Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

Miller ha estat el primer a donar símptomes de debilitat i Alex Rins no ha tardat a aprofitar-ho per superar-lo i posar-se tercer, però gairebé tot ha restat inamovible al capdavant de la cursa mentre Crutchlow i Quartararo caçaven Pol Espargaró i Valentino Rossi en la lluita per la cinquena posició.

Així ha transcorregut pràcticament tota la carrera, amb Marc Márquez al capdavant, perseguit per Andrea Dovizioso i Alex Rins, i amb Miller una mica penjat però aguantant el rebuf dels seus rivals, amb Crutchlow cinquè després de deixar enrere Rossi, que també ha rodat en solitari, pel davant de Quartararo i Pol Espargaró.

Passat l'equador de la carrera, en el dotzè gir, el de Cervera ha tingut un primer ensurt que gairebé el despenja de la moto, encara que amb la mestria habitual que el caracteritza ha salvat la caiguda i ha mantingut les distàncies gairebé sense perdre temps.

Havia començat l'intent de fuga de Marc Márquez, que en la tretzena volta ja tenia 1,276 segons d'avantatge i dècima a dècima anava obrint forat sobre Andrea Dovizioso, que era l'únic que semblava aguantar inicialment el seu ritme, encara que una volta més tard el "forat" ha superar els dos segons i la fuga del de Repsol Honda es podia donar per consolidada a cinc voltes del final.

Amb Márquez destacat, Dovizioso s'ha consolidat en la segona plaça i Miller i Rins s'han disputat la tercera fins a l'última volta, en la que la baixada de rendiment dels pneumàtics de Suzuki ha lliurar en safata el tercer lloc al pilot australià.

Rins s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça, pel davant de Crutchlow i Rossi i amb Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), desè, Pol Espargaró, onzè, Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18), quinzè i Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), en la divuitena plaça.