Max Verstappen signa la primera «pole position» de la seva trajectòria

Max Verstappen (Red Bull) va obtenir la pole, amb rècord de la pista, per a la carrera del Gran Premi d'Hongria, dotzena cita del Mundial de Fórmula 1, després de finalitzar per davant dels dos Mercedes del finlandès Valtteri Bottas i del britànic Lewis Hamilton, que sortiran segon i tercer, respectivament, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) començarà vuitè. «Sortirem una mica a cegues però anirem a totes», ha confessat. Després de set victòries, Max Verstappen va poder lligar la primera pole de la seva vida. «Em faltava i ho he aconseguit, és increïble», va dir, emocionat, qui també es va convertir en el pilot número 100 a assolir un millor temps a la Fórmula 1. El seu temps, a més, suposa un nou registre a batre: 1.14.572. Després de l'holandès i els dos Mercedes, el Top 10 el van completar Leclerc (Ferrari), Vettel (Ferrari), el francès Pierre Gasly (Red Bull), el britànic Lando Norris (McLaren), Sainz, el francès Romain Grosjean (Haas) i el finlandès Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).