Triomf còmode a Cadaqués per al nou Banyoles de Tercera

Primer partit de pretemporada per al Banyoles, i primer triomf després de la notícia de l'ascens a Tercera Divisió. L'estrena dels d'Adam Fontes va ser ahir a Cadaqués contra els empordanesos. El partit va començar amb domini total dels visitants. Els blanc-i-blaus van acabar els primers 45 minuts per davant al marcador (0-2) gràcies als gols de Bech i Via. La segona meitat no va distar gaire de la primera, en què els banyolins van frenar una mica la intensitat fent que no arribessin tantes vegades a la porteria rival. Casanova marcar el gol que posava el 0-3.