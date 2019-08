júnior firpo Alternativa a Jordi Alba per l'esquerra

júnior firpo Alternativa a Jordi Alba per l'esquerra

El Barça i el Betis varen arribar ahir a un acord per al traspàs del lateral esquerre Junior Firpo per 18 milions d'euros, més 12 milions d'euros en variables. El lateral de Santo Domingo (República Dominicana), de 22 anys i amb marcador caràcter ofensiu, signarà fins al 30 de juny de 2024, amb una clàusula de rescissió de 200 milions d'euros.

Junior va arribar a Màlaga amb 6 anys, i es va formar en clubs locals com el Benamiel o el Puerto Malagueñi. L'estiu de 2014 va arribar a les categories inferiors del Betis, i va debutar amb el primer equip el 12 de febrer de 2018.