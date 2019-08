Paula Badosa puja fins al lloc 90 del rànquing mundial

La tennista de Begur Paula Badosa s'ha col·locat en el lloc 90 del rànquing de la WTA, entrant amb força en el "Top 100". Badosa es troba en un gran moment de forma, aconseguint les semifinals dels tornejos de Palerm (Itàlia) i de Karlsruhe (Alemanya), el que va permetre a la pupil·la de Xavi Budó escalar 29 posicions en les últimes dues setmanes per aconseguir el seu objectiu de estar entre les cent millors.

Per la seva banda, Carla Suárez ha desbancat Garbiñe Muguruza com al millor tennista espanyola en el rànguing després d'arribar als quarts de final en el torneig de San José i va millorar el seu rànquing per situar-se al lloc 26. D'aquesta manera, la tennista canària aconsegueix sobrepassar a la hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza, que no competeix des del passat Wimbledon, i col·locar-se com la primera espanyola del rànquing. La castellonenca Sara Sorribes, en el lloc 96, completa la representació espanyoila en el 'Top 100'.

Dins el 'Top 10', l'australiana Ashleigh Barty segueix comandant la classificació, seguida per la japonesa Naomi Osaka i la txeca Karolina Pliskova. L'únic canvi es produeix en la part final, on la bielorussa Aryna Sabalenka va pujar un lloc, fins al número 9, desplaçant a la nord-americana Serena Williams.

CLASSIFICACIÓ DE LA WTA A 5 D'AGOST.

1. (1) Ashleigh Barty (AUS) 6.605 puntos.

2. (2) Naomi Osaka (JPN) 6.228.

3. (3) Karolina Pliskova (RCH) 6.055.

4. (4) Simona Halep (RUM) 5.933.

5. (5) Kiki Bertens (HOL) 5.130.

6. (6) Petra Kvitova (RCH) 4.785.

7. (7) Elina Svitolina (UCR) 4.737.

8. (8) Sloane Stephens (EEUU) 3.773.

9.(10) Aryna Sabalenka (EEUU) 3.565.

10.(9) Serena Williams (BLR) 3.410.

.../...

26.(29) CARLA SUÁREZ (ESP) 1.941.

28.(27) GARBIÑE MUGURUZA (ESP) 1.865.

90.(101)PAULA BADOSA (ESP) 670.