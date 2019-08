Messi es lesiona al soli i es perd tota la gira del Barça pels Estats Units

El Barcelona va viatjar ahir a la tarda als Estats Units per realitzar la segona gira de pretemporada i ho va fer sense la seva gran estrella, l'argentí Leo Messi, que es va lesionar en el seu primer entrenament amb el conjunt blaugrana. Segons van informar els serveis mèdics del club català, Messi es va retirar de l'entrenament arran d'unes «molèsties a la cama dreta». Les proves realitzades posteriorment al jugador van determinar que pateix «una lesió de primer grau al soli».

Després de vèncer diumenge l'Arsenal (2-1) en el Trofeu Joan Gamper, la plantilla del Barcelona va tornar ahir a la feina amb les novetats del mateix Messi, Arturo Vidal i Philippe Coutinho, que es van reincorporar al grup després de les seves vacances, i de Junior Firpo, l'últim fitxatge del conjunt blaugrana. Però l'astre argentí finalment no va poder acabar la sessió per culpa dels problemes al soli i es quedarà recuperant-se a Barcelona. El gran dubte és saber si arribarà a temps pel debut a la Lliga, fixat per al cap de setmana vinent a San Mamés.

També van participar a l'entrenament els futbolistes del filial Iñaki Peña, Riqui Puig, Carles Pérez i Abel Ruiz. Tots ells formen part de l'expedició als Estats Units, on l'equip disputarà dos partits contra el Nàpols italià: el 8 i el 10 d'agost, al Hard Rock Stadium de Miami i al Michigan Stadium, respectivament. El tècnic, Ernesto Valverde, s'ha endut un total de 26 futbolistes.