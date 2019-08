Dissabte, vuitena edició de la Volta Nedant a l'Estany

La històrica travessia és la prova de natació més coneguda de les que es disputen a l'Estany de Banyoles, el proper 15 de setembre se'n disputarà l'edició que fa 76, però abans, aquest dissabte, arribarà per vuitè any seguit la Volta Nedant a l'Estany. Es tracta d'un recorregut de 6.000 metres, senyalitzant amb boies a cada gir, que dona la volta completa a l'estany crueant-lo dos cops de punta a punta. La participació està oberta a qualsevol esportista nascut a partir de l'any 2004 i l'any passat va reunir 135 participants en una prova que és sensiblement més llarga que la històrica Travessia de l'Estany (2.115 metres contra 6.000). La Volta Nedant a l'Estany començarà dissabte a les 10 del matí i, en l'àmbit de classificacions, hi haurà dues categories: masculina i femenina.