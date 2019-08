El judici entre la RFEF i LaLliga per la competència en els horaris se celebrarà avui

El Jutjat del Mercantil número dos de Madrid celebrarà avui la vista de mesures cautelars sol·licitades per LaLliga contra la resolució de la jutgessa única de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Carmen Pérez, de no permetre que hi hagi partits tant de Primera com de Segona en divendres ni en dilluns. Pérez va fallar el passat 26 de juliol que els partits de les dues principals categories durant la temporada 19/20 no poden jugar-se aquests dos dies de la setmana «excepte amb l'autorització de la RFEF», donant així la raó a l'organisme que presideix Luis Rubiales, que li va presentar una sol·licitud després que LaLliga publiqués els horaris de les tres primeres setmanes, on hi havia fins a vuit duels programats en aquesta franja. La jutgessa única va passar-los tots ells als dissabtes i diumenges, advertint que aquests s'havien de disputar «d'acord amb el calendari aprovat per la RFEF».