L'holandès Menno Dijkstra reforça el joc interior del Bàsquet Girona

Un jove holandès format entre Canàries i Estats Units 22 anys i 2.12 d'alçada. Menno Dijkstra és la tercera peça confirmada el joc interior del Bàsquet Girona, després de la renovació de Robert Cosialls i del fitxatge del nord-americà Antonio Horster, en una nova mostra de l'atreviment a l'hora d'incorporar talent jove del projecte liderat per Marc Gasol. Quatre dels nous fitxatges tenen 22 anys o menys - el nord-americà Anthony Cambo (20), Màxim Esteban i Víctor Moreno (21) i Menno Dijktra (22) – en un equip on els dos únics jugadors que continuen del curs passat, Cosialls i Sergi Costa també tenen 22 anys, i on Gerard Sevillano encara té molt recorregut per davant (25) i els únics veterans són Herster (29) i Albert Sàbat, que farà 34 anys aquest agost.

Habitual de les categories inferiors de la selecció holandesa, Menno Dijkstra va destacar a la CBA, una acadèmia de Canàries que forma jugadors d'arreu del món per entrar en universitats americanes, i els últims quatre cursos ha estat a la NCAA amb Riverside. 8 punts i 4 rebots per partit en un cinc que, amb els seus 2.12, també té prou bona mà per obrir-se i tirar de fora.

Amb l'arribada de Dijkstra a Àlex Formento només li quedaria fitxar un quart interior per completar la plantilla.