L'Olot fitxa Marc Vito després de la baixa de Xavi Ginard

Després de la baixa de Xavi Ginard, el secretari tècnic de club, Sergi Raset, havia de moure fitxa per buscar un substitut que li fes competència a Pol Ballesté. L'escollit només ha tardat quatre dies en anunciar-se i es tracta de Marc Vito, que signa per un any i un altre opcional. El porter de 23 anys arriba procedent del Girona després de jugar dues temporades al Peralada.

El terrassenc es va formar a les categories inferiors del Barça, de la Damm i del Badalona, equip amb el qual va debutar a Segona B abans d'emprendre dues aventures fora de Catalunya. Còrdova i Extremadura han estat els passos previs de Marc Vito abans de tornar, el gener de 2018, al grup tercer de Segona B per jugar amb el Peralada. A terres empordaneses es va fer amb la titularitat només arribar al club i va fer una gran recta final de temporada, tot i que aquest últim any ha estat el porter suplent de José Suárez.

Marc Vito serà presentat avui a les 12 del migdia al Municipal i fins i tot podria debutar en l'amistós que disputarà avui l'Olot, a les 8 del vespre, a l'estadi del Palamós.