Olot i Palamós viuen avui un autèntic clàssic de l'estiu

S'ha convertit en tot un clàssic que l'Olot i el Palamós es vegin les cares cada estiu per preparar la nova temporada. Avui ho tornaran a fer, per no faltar a la tradició. Serà a partir de les 8 del vespre, a l'estadi Palamós-Costa Brava. Ara fa un any, els garrotxins es van endur la victòria amb claredat: un 0-3 amb gols de Jordi Xumetra i un doblet de Marc Mas, qui ha deixat l'equip aquest estiu per emprendre una nova aventura a la màxima categoria del futbol suec.

Un i altre equip han compartit alguns dels seus rivals en el que va de pretemporada, amb resultats bastant similars. Els del Baix Empordà van imposar-se a l'Al-Arabi de Qatar per 2-0. Un matx que es va haver de suspendre a pocs minuts del final, quan els palamosins dominaven amb un doblet de Toni Rossell. L'Olot va guanyar el mateix rival per 1-0 amb un gol d'Hèctor Simón. D'altra banda, el Palamós va ser el primer rival de l'Al-Sadd que entrena Xavi Hernández, sumant un empat (1-1) de molt de mèrit. Els de Garrido van superar aquest mateix rival després de remuntar un gol advers. Es van imposar per un 2-1 final. Pel duel d'aquest vespre s'espera que l'Olot presenti un equip ple de joves i de futbolistes que, en un principi, haurien de tenir un paper més secundari. El motiu és l'amistós que l'equip jugarà demà al Municipal davant l'Osca, un rival de més entitat. El matx correspon a la vuitena edició del partit solidari a favor de Càritas Garrotxa. Els diners de la recaptació aniran destinats cap a aquesta associació.



Biel Vargas farà el xut d'honor

En els prolegòmens del duel d'avui al vespre, el llançanenc Biel Vargas farà el xut d'honor al costat dels dos capitans. Al jove jugador li van detectar el passat setembre unes irregularitats en el funcionament del seu cor. L'aleví del Peralada havia de deixar el futbol per sotmetre's a una operació. L'ajuda d'Hèctor Simón, jugador de l'Olot, i el suport dels seus, l'han ajudat a superar aquest sotrac. Es va operar el passat mes de maig i el davanter ja s'ha tornat a calçar les botes per fer allò que més li agrada: jugar a futbol.