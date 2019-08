Vargas és la principal novetat de l'Espanyol per viatjar a Lucerna

El migcampista Matías Vargas és la principal novetat que presenta la convocatòria de l'Espanyol per enfrontar-se demà al Lucerna suís, en l'anada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga Europa. El futbolista argentí, que no va poder ser inscrit per disputar l'anterior eliminatòria davant l'Sjarnan islandès en no tenir la documentació en regla, podrà debutar d'aquesta manera en partit oficial. L'expedició blanc-i-blava viatjarà avui mateix a primera hora i ho farà amb l'atacant Borja Iglesias, per qui el Betis podria abonar els 28 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió en els propers dies.

Per la seva banda, Víctor Sánchez, migcampista del primer equip, va parlar ahir del proper enfrontament i va avisar que «no podem pensar que guanyarem 0-5 a Lucerna» perquè el proper rival és «un equip més competitiu, millor i amb més qualitat» que no pas l'Stjarnan islandès. «Ens posarà les coses difícils. La Lliga suïssa no està entre les millors d'Europa, tot i que té jugadors de molta qualitat. Patirem segur».