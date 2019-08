El Barça s'imposa amb esforç al Nàpols a Miami

El Barça va obtenir una victòria treballada (2-1) davant el Nàpols aquest dijous a la matinada al Hard Rock Stadium de Miami en un xoc on va destaca especialment el porter Neto, nou fitxatge del conjunt català. Els gols del conjunt de Valverde els van anotar Busquets i Rakitic.

El quart partit de pretemporada dels blaugrana ha estat intens i igualat, especialment en el seu primer tram, que es va tancar amb un just empat fins a aquest moment. Els d'Ancelotti van demostrar solidesa en totes les seves línies i van exercir pressió alta en camp contrari, a més d'un desplegament perillós a la zona medul·lar on va destacar Callejón, qui va propiciar la primera ocasió clara del Nàpols quan va lliurar la pilota a Insigne i aquest va afusellar un Neto que va evitar el gol amb ràpids reflexos. Un minut després, als 20, Neto altra vegada va fer gala de rapidesa i va aturar un xut de Mertens.

Als de Valverde, que al Hard Rock van jugar de local, els hi va prendre un temps embastar jugades i no va ser fins al minut 11 quan van temptar l'arc de Meret amb un xut creuat de Griezmann, el més treballador i sacrificat dels barcelonistes, sobre sobretot en el replegament, i després Suárez, que no va aconseguir enganxar bé un rebot a la frontal de l'àrea.

Després d'un xut amb l'esquerra del jugador del planter Carlos Pérez, recolzat sobre el flanc dret de l'atac, posició que hagués ocupat Messi, els d'Ancelotti recuperaven ganes i alè amb Mertens perdonant una altra vegada en el minut 30 i en general fent patir a la defensa del Barcelona, ??en especial al debutant Junior Firpo.

Però minuts després, en el 38, Busquets, que no marcava des de 2017, es va encarregar de minar la moral al Nàpols amb un xut des de la frontal de l'àrea que va culminar a la xarxa. El festeig blaugrana va durar poc. Als 41 minuts, Umtiti va marcar en pròpia porta després d'un error de Junior, a qui Callejón li va robar la pilota.

Imprecisos en la primera meitat, i amb menor possessió que el Nàpols, els blaugrana van sortir a la gespa després del descans sense Suárez i Griezmann, per mantenir el ritme enmig d'un cansament que apressava, però amb disposició a retenir la pilota, el que es va aconseguir especialment amb l'ingrés de Frenkie de Jong.

I si bé Milik va espantar la porteria de Neto en diverses ocasions, Rakitic es va encarregar als 78 de sentenciar el matx després de trobar-se en la frontal de l'àrea un rebuig a un xut d'Abel Ruiz .

A partir d'aquí, i després d'haver pogut ser el resultat per a qualsevol dels dos equips, la trobada es va decantar una mica més per als blaugrana. El francès Ousmane Dembélé va regalar un parell de jugades sensacionals i en una de les quals el gol se li va escapar per poc.

Molt a analitzar per a Valverde, especialment en l'apartat defensiu, de cara al partit de tornada a disputar-se el proper dissabte al Michigan Stadium, a Ann Arbor (Michigan).

Fitxa tècnica:

2 - FC Barcelona: Neto; M. Wagué (Semedo, m.65), Todibo (Piqué, m.65), Umtiti, Junior; Rakitic, Busquets, Riqui Puig (De Jong, m.65), Carles Pérez (Dembele, m.65); Suárez (Abel Ruiz, m.45) i Griezmann (Rafinha, m.45). Entrenador: Ernesto Valverde.

1 - Nàpols: Meret; Di Lorenzo, Manolas (Luperto, m.57) Maksimovic, Mario Rui (Ghoulam, m.57); Callejón, Zielinski, Elmas (Gaetano, m.56), Insigne; Fabián i Mertens (Milik, m.57). Entrenador: Carlo Ancelotti.

Gols: 1-0, m.38: Sergio Busquets; 1-1, m.41: Umtiti, en pròpia porta; 2-1, m.78: Rakitic.

Àrbitre: Ted Unkel (Estats Units). Va mostrar targeta groga a Junior i Wagué (Barcelona); i Hysaj i Milik (Nàpols).

Incidències: partit amistós corresponent al torneig estiuenc La Lliga-Sèrie A Cup, disputat a l'estadi Hard Rock Stadium (Miami Gardens) davant la presència de 57.072 espectadors