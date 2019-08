Biel Vargas, un xut d'honor encaminat a les ganes de viure

Biel Vargas, el jove futbolista de Llançà que ha superat una malaltia congenita de cor, va ser el protagonista en els prolegòmens del Palamós-Olot del passat dimecres. El jove futbolista va saltar al rectangle de joc mentre sonava l'himne del degà i al costat dels dos equips va desplegar una pancarta on es podia llegir: «Gràcies a tots! Allò dolent et fa més fort i més savi. Tanquem un capítol i construïm una història plena d'esperança i de futbol. Cor valent a tope!».

Al costat d'en Biel s'hi trobava el capità del Palamós, David Cano, i també un dels capitans de l'Olot i bon mestre i company de fatigues d'en Biel, Héctor Simón, qui van fer entrega a en Biel d'uns obsequis del degà com una samarreta del Palamós. Abans de començar l'amistós Palamós-Olot, l' speaker de l'estadi va explicar la història de superació d'en Biel Vargas, mentre aquest es dirigia cap al cercle central, els espectadors van poder sentir que quan aquest nen de Llançà jugava a l'aleví A del Peralada (2017-18) li van diagnosticar una cardiopatia congènita que gràcies a la seva perseverança, al doctor Ferran Rosés, un dels millors especialistes en cardiologia pediàtrica, a la seva família i també a l'ajuda del seu guia, Héctor Simón, ha aconseguit superar i aferrar-se a les ganes de viure i jugar a futbol.

A la llotja de l'estadi, en Biel, acompanyat dels seus pares, no es va perdre cap detall del partit entre palamosins i olotins. El jove futbolista va explicar la seva història dient que «em van trobar una disfunció al cor quan vaig anar a fer la revisió mèdica a la FCF i van veure que el meu cor bategava massa lent i s'aturava».

Amb l'enteresa d'un noi gran, el jove futbolista de Llançà explicava que després d'aquell reconeixement «em van traslladar a la Teknon amb el doctor Egano, on vaig fer proves d'esforç, i posteriorment vaig anar a la Vall d'Hebron amb el doctor Rosés». Va ser precisament el doctor Rosés qui va comunicar a la família d'en Biel que «l'electrocardiograma va sortir malament i que m'hauria d'operar».

A partir d'aquí la reacció d'en Biel va ser una barreja de ràbia, frustració i mal humor perquè ell de cap de les maneres volia deixar el futbol. Aleshores, la figura de l'Héctor Simón va ser cabdal per transformar les idees negatives en positives. «Sí, l'Héctor m'ha ajudat molt», reconeix Biel Vargas.

Per part del Palamós, el director esportiu del club, Josep Rochés, va expressar que «històries com les d'en Biel emocionen i és un exemple per a petits i grans! Ha estat un honor fer-te feliç sobre la gespa de l'Estadi. Que per molts anys segueixis disfrutant del futbol amb aquesta passió! Tens una família excepcional!».