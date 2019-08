El jutge decideix que hi hagi Lliga els divendres, però no els dilluns

El titular del Jutjat Mercantil número 2 de Madrid ha decidit que es disputin partits de futbol de Primera i Segona Divisió els divendres però no els dilluns, de manera que Laliga començarà el 16 d'agost amb el partit entre l'Athletic Club i el Barcelona a les 21:00 hores. Aquesta mesura farà modificar el calendari del Girona, que tenia previst jugar el dilluns 2 de setembre, a Montilivi, contra el Màlaga.

Una decisió presa després de la vista de dimecres passat, que deixa sense valor la resolució de la jutge de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en la qual instava a modificar la data i horaris dels partits dels divendres i de dilluns de les tres primeres jornades, les úniques fixades pel moment.

A més, en la resolució es conclou de manera indiciària (no definitiva) que tant Laliga com la RFEF tenen fins concurrencials, és a dir, que aquests siguin idonis per promoure o assegurar la difusió en el mercat de les prestacions propi o de tercers- perquè tots dos són titulars dels drets de comercialització audiovisual sobre els partits de futbol professional, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM).

L'acte exposa també que el Reial Decret 5/2015 no empara a Laliga perquè fixi partits fora de la jornada oficial de dissabtes i diumenges, com defensava la patronal, i que aquesta està determinada pel principi de coordinació entre ambdues organitzacions, com ja fessin en l'anterior conveni signat el 2014 i que va estar en vigor fins al 30 de juny de 2019, però que no es va recollir en l'acord arribat el passat 3 de juliol.

Al seu torn, el jutge Andrés Sánchez Magre dictamina que la RFEF podria haver realitzat una pràctica deslleial al no signar el conveni de coordinació per a comercialització de partits diferents de la jornada oficial de la present temporada i apunta que sembla que la Federació presidida per Luis Rubiales si té intenció de negociar sobre la disputa dels partits els divendres, però no els dilluns.

Per aquestes raons, exposades en un comunicat del TSJM, s'estima parcialment la mesura cautelar, sol·licitada per Laliga, i ordena a la Federació Espanyola de Futbol que no impedeixi la disputa de partits els divendres sempre que Laliga la indemnitzi amb 15 milions d'euros per la fixació d'una trobada fora de la jornada oficial.

Mesura cautelar

Així, el jutge dictamina de manera cautelar, i afectant les tres primeres jornades de Primera i Segona Divisió que ja estaven fixades, que es disputin partits els divendres i no els dilluns en una decisió de la qual es pot interposar un recurs d'apel·lació davant la secció 28 de l'Audiència Provincial de Madrid, però que, com van informar fonts judicials dimecres passat, no tindria valor, ja que no es prendria una decisió abans de l'arrencada de la temporada 2019/20 a Espanya.



Inici el 16 d'agost

Per tant, LaLigaSantander s'iniciarà el divendres 16 d'agost amb el partit entre l'Athletic Club i el Barcelona a les 21.00 hores, com ha confirmat Laliga, però hauran de modificar-se els partits del dilluns de les dues primeres jornades: Mallorca -Eibar (20.00 hores) i Betis-Valladolid (22.00) del 19 d'agost i Leganés-Atlètic de Madrid (21.00) del dia 26.

A Segona Divisió aquesta resolució afectarà la trobada entre Elx i Fuenlabrada (22:00) del dia 19, a l'Extremadura-Fuenlabrada (21:00) del dia 26.

Caldrà veure quina serà la nova data del Girona-Màlaga del 2 de setembre.