Sonja Petrovic es farà una neteja al genoll la setmana vinent a Sèrbia

Sonja Petrovic està acabant de gaudir de la seva lluna de mel, es va casar fa pocs dies, i la setmana vinent, un cop de tornada a Sèrbia, la nova jugadora de l'Spar Citylift Girona passarà pel quiròfan per fer-se una neteja del genoll i solucionar unes molèsties que arrossega des de fa temps. La posterior recuperació marcarà els terminis de l'estrena de Petrovic amb l'Uni que, però, ja tenia clar en el moment que va arribar a un acord amb l'exjugadora del Dinamo de Kursk, no podrà comptar amb ell per al principi de temporada ni en els primers partits de Lliga Femenina-1 ni d'Eurolliga. L'absència de Petrovic en l'arrencada de la temporada es podria acabar sumant a la de Brittney Sykes si, finalment, l'escorta nord-americana és convocada per jugar la Copa Amèrica de Puerto Rico amb la selecció dels Estats Units (la competició acaba el 29 de setembre).

En qualsevol cas, per molt que acabés anant a la cita de Puerto Rico, Sykes s'incorporaria a l'Uni abans que Sonja Petrovic estigui en condicions de jugar. La idea del club de Fontajau, i de la mateixa jugadora sèrbia, és que Petrovic s'instal·li a Girona i faci aquí la recuperació de la seva intervenció al genoll i que la seva integració al grup, primers als entrenaments i posteriorment als partits, sigui progressiva i sense pressionar-se marcant una data concreta. D'entada, Petrovic es perdrà tant les finals de la Lliga Catalana contra el Cadí (15 de setembre) i de la Supercopa d'Espanya contra el Perfumerías Avenida (22 de setembre), a banda del debut a la lliga en el partit contra el València de l'Open Day de Saragossa (28 de setembre) i a l'Eurolliga a la pista del Fenerbahce (16 d'octubre).

Precisament, Sonja Petrovic és història viva de l'Eurolliga, una competició en què ha arribat sempre a les últimes rondes en les últimes onze temporades jugant en equips com Spartak de Moscou, Praga o Dinamo de Kursk guanyant-la tres cops (dos amb l'Spartak de Moscou i una amb el Praga) i sent nomenada la millor jugadora de la competició (MVP) fa dos anys, jugant amb el Kursk.

Sense Sonja Petrovic ni Brittney Sykes, l'Spar Cityliftt Girona té previst començar la pretemporada el 24 d'agost en unes primeres setmanes, abans de la Lliga Catalana del 15 de setembre, on l'equip farà una concentració a Camprodon i també té programats un parell de partits amistosos: contra el Barça CBS de Lliga Femenina-2 (a Camprodon) i davant el BLMA Montpeller, botxí la temporada passada a l'Eurocup i possible rival d'aquesta a l'Eurolliga, a la Costa Brava el 12 de setembre.

De moment, i a l'espera que el club trobi una pivot comunitària per ocupar el lloc de Nadia Colhado, Èric Surís compta amb una plantilla de molt nivell amb Núria Martínez, Laia Palau, Roso Buch, Magali Mendy, Brittney Sykes, Helena Oma, Adaora Elonu, María Araujo i Tijana Ajdukovic.