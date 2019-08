El jutge dictamina que la Lliga es jugui els divendres però no pas els dilluns

Nou episodi de la guerra en l'àmbit personal entre el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el de LaLliga de Futbol Professional, Javier Tebas. El motiu és el de fixar partits tant de la Primera Divisió, com de Segona (ara coneguda Lliga Smartbank) en divendres i en dilluns. No obstant això, ahir es va proposar una primera solució a aquest confilcte.

El jutge Mercantil Andrés Sánchez Magro va comunicar la seva resolució sobre el cas de disputar jornades de Lliga en ambdós dies mencionats. Després de desestimar la demanda presentada per part de la RFEF, on s'exposava le negativa de jugar aquesta dos dies, Sánchez Magro ha decidit que es puguin jugar enfrontaments en divendres però no pas en dilluns. La decisió del jutge es podria definir com a salomònica. Ja que ambdós implicats, Rubiales i Tebas, aconsegueixen la meitat dels objectius que es van plantejar.



Reaccions

La resolució es va fer pública durant el dia d'ahir, exactament al migdia. Tant Rubiales com Tebas no van trigar gaire en exposar les respectives reaccions al momentani final de la problemàtica. El primer en respondre va ser el president de la Federació, Luis Rubiales, a través d'un missatge al seu comte personal de Twitter on es mostrava molt feliç, ja que es «complia el desig de les aficions». A més, Rubiales, va comparèixer en roda de premsa per fer una valoració de la resolució. En aquesta compareixença es mostrava molt «satisfet i content ja que és un dia històric» perquè es complia la posició de l'entitat que presideix vers el futbol espanyol i les aficions. A part de realitzar aquesta valoració, va tenir temps d'atacar Tebas. «Ha faltat a la veritat, ha desinformat clubs i ha desviat l'atenció. Crec que ha fet molt mal als equips espanyols», apuntava.

La rèplica de Javier Tebas no va ser tan ampla. Va ser a través d'un comunicat a la seva pàgina web on exposava que «no està d'acord amb la resolució donada pel jutge i procedirà a exercir el seu dret a traslladar un recurs d'apel·lació». Un recurs que es farà a través d'un escrit, perquè «hi han evidents contradiccions».



Com afecta el Girona?

Aquesta resolució presentada durant el dia d'ahir trastoca els horaris que ja estaven establerts per les primeres quatre jornades de Lliga. No obstant això, LaLliga va fer-ne via i va fer públics els canvis pertinents a les primeres tres jornades de Lliga, abans d'anunciar també els horaris del quart cap de setmana de la competició. En el seu retorn a la Segona Divisió, el Girona rebia l'Sporting de Gijón a la primera jornada el diumenge 18 d'agost a les 9 del vespre. Ara ho farà a 2/4 de 7 de la tarda. La segona jornada no rep cap canvi i els gironins visitaran l'Albacete divendres 23 d'agost a les 10 de la nit. Pel que fa a la tercera jornada, l'equip d'Unzué rebrà el Màlaga el diumenge 1 de setembre a les 7 de la tarda, i no el dilluns com estava previst. A la quarta jornada, coneguda ahir, els gironins tornaran a jugar a Montilivi, aquesta vegada contra el Rayo el diumenge 8 de setembre a les 4 de la tarda. La Lliga a la Primera Divisió s'obrirà com estava previst, amb un Athletic-Barça el divendres 16 d'agost.