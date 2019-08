El Llagostera rep avui el Sant Andreu amb la intenció de continuar endavant

El Llagostera i el Sant Andreu disputen la segona ronda de la Copa Catalunya (19.30 hores), després de vèncer en la primera eliminatòria -a la tanda de penals- l'Europa i el Peralada, respectivament. Aquest serà el segon partit dels homes d'Oriol Alsina al costat de la seva afició. El desig dels gironins no és cap altre que el de continuar avançant cap a un títol que, sense ser cap mena de prioritat, engresca a mesura que s'apropa. I per tenir l'oportunitat de guanyar-lo, cal superar el camí marcat. Davant l'Europa, i tot i tractar-se del primer test de l'estiu, el Llagostera va mostrar-se ordenat i amb les idees clares. El fet d'haver mantingut el bloc de l'ascens, ajuda. També, que les noves incorporacions estiguin predisposades a integrar-se com més aviat millor per aprendre l'idioma dissenyat amb cura per Oriol Alsina. La derrota contra el Sabadell, un rival que tindrà a la Lliga, va servir per poder tenir una idea del to que es trobaran cada cap de setmana a partir de l'inici d'un campionat en què la permanència serà el gran objectiu. Avui no hi ha res més important que continuar acumulant minuts a les cames i seguir interioritzant conceptes. Però com a bons guanyadors nats, segur que el Llagostera intentarà donar un cop d'efecte davant del vigent campió del títol, que aquesta setmana ha incorporat l'exfutbolista del Girona David Serrano. L'extrem és la vuitena cara nova d'un Sant Andreu candidat a viure a la zona alta de la Tercera Divisió.