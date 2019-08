Marc Márquez continua avançant cap a un títol que ningú s'atreveix a qüestionar

Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir la pole per a la carrera de MotoGP del Gran Premi d'Àustria, onzena cita del Mundial de motociclisme, amb rècord de la pista, i compartirà la primera fila de la graella amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) i el segon del campionat, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati). D'aquesta manera, amb la seva tercera pole consecutiva, el de Cervera es converteix en l'home amb més poles de la història en la categoria reina (59), superant Mick Doohan. Tot en una sessió en la qual no va trobar rival i es va garantir sortir primer per tenir la possibilitat de consolidar encara més el seu lideratge a la classificació general. «Estic content sobretot per com estem treballant aquest cap de setmana, pel ritme. Intento ser el més constant possible, perquè aquí és un dels factors importants de cara a la cursa perquè hi ha molta frenada; has de tenir clar on frenar, on no perdre temps, on no arriscar més del compte...», va assenyalar Márquez.

A quatre dècimes del català es va classificar Quartararo, mentre que Dovizioso tancarà una primera línia de la qual va desplaçar en últim moment Maverick Viñales, a vuit mil·lèsimes i que iniciarà la cita quart. A més, Àlex Rins (Suzuki) començarà setè, mentre que Pol Espargaró (KTM) ho farà onzè. Entre els quals no es van classificar per a la Q2, Tito Rabat (Ducati) començarà quinzè i Aleix Espargaró (Aprilia), dinovè.

Per la seva bana, el pilot japonès Tetsuta Nagashima (Kalex), en Moto2, i l'italià Romano Fenati (Honda), en Moto3, van conquerir el millor temps en les seves respectives categories. L'espanyol Jaume Masià (KTM) sortirà segon en la cilindrada petita i els líders del campionat, Àlex Márquez (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS) i Arón Canet (KTM), començaran onzè i tretzè respectivament. A Moto2, Nagashima es va fer amb la primera pole japonesa des que ho va aconseguir Takaaki Nakagami a Motegi 2017. El sud-africà Brad Binder (KTM) i el tailandès Somkiat Chantra (Kalex) l'acompanyaran en la primera fila com a segon i tercer respectivament. Mentrestant, el petit dels Márquez haurà de remuntar des de la quarta línia. El seu rival pel Mundial, el suís Thomas Luthi (Kalex), sortirà cinquè.