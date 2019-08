Victòria del Llagostera al camp del Vilassar (1-2)

El dia abans de rebre avui el Sant Andreu a la Copa Catalunya, el Llagostera va anar ahir a Vilasssar de Mar per jugar el Memorial Tefano en un partit on l'equip d'Oriol Alsina va superar els locals (1-2). Gil Muntadas i el jove Abel Fàbregas van marcar els gols locals. La d'ahir a Vilassar va ser la primera victòria del Llagostera aquesta temporada en un partit on va tornar a jugar Maymí després de mesos lesionat.