Un gol de Kuku permet al Llagostera seguir fent camí a la Copa Catalunya

Un penal comès sobre Kuku i transformat per ell mateix al minut 89, va permetre el Llagostera seguir viu a la Copa Catalunya, gràcies al seu triomf contra el Sant Andreu (1-0). Aquesta és la primera alegria de la temporada dels homes d'Oriol Alsina al costat de la seva fidel afició, que pot presumir d'haver superat dues eliminatòries i d'haver-se carregat el vigent defensor del títol.

Com no podia ser de cap altra manera, la igualtat va presidir un duel que per moments va ser més dur del que tothom s'esperava. Es palpava que no era un simple amistós, perquè tots dos equips volien continuar caminant en una competició que sempre té reservades sorpreses agradables per aquells que les desitgen de veritat. Ahir, un cop més, el Llagostera ho va desitjar més que ningú.

A diferència del partit contra l'Europa, en què van necessitar arribar a la tanda de penals per certificar la seva supervivència, els gironins van aturar el rellotge quan només faltava un minut per al final. Curiosament, també va ser des dels onze metres. Kuku, que havia entrat per Sascha amb el partit a la recta final, el va provocar i el va marcar. Fidel a la cita, Alsina continua provocant petits miracles amb el seu Llagostera.

I això que el duel ja es podia haver decantat abans, sobretot en l'acció anterior al penal, en què Aimar va rematar fregant el travesser. Cada vegada que el Sant Andreu va intentar general perill, va trobar-se amb la solidesa d'un equip que ja ha superat dues rondes però que encara no en té prou i que qui sap fins on pot arribar.