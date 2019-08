Els clubs de Primera i Segona acorden lluitar als tribunals per jugar els dilluns

No negociaran amb la Federació i lluitaran per mantenir una competència que entenen com a seva, la de posar els horaris dels partits, als tribunals. Això és el que van acordar ahir els clubs de Primera i Segona Divisió, per unanimitat, en l'Assemblea Extraordinària de La Lliga, donant resposta negativa a la proposta que els havia fet l'ens presidit per Rubiales per l'ampliació de les jornades més enllà dels dissabtes i els diumenges. L'advocat Ricard Capdevila va ser el representant del Girona en la trobada, on els clubs van mostrar la seva preocupació per la possibilitat que trontollin els contractes televisius.

Els dirigents i representants dels 42 equips es van reunir per analitzar la decisió del Jutjat Mercantil número 2 de Madrid, que fa tres dies va dictaminar unes mesures cautelars que permeten la disputa de partits els divendres, però no els dilluns, i van tornar a mostrar el seu suport a La Lliga i al president Javier Tebas, tal com van fer el passat 31 de juliol a l'Assemblea Ordinària.

El focus d'atenció de la reunió, que es va allargar durant dues hores, va ser la carta que Luis Rubiales ha fet arribar als clubs en la qual els convida «a una negociació franca i de bona fe» per arribar a un acord de manera immediata en l'extensió de la jornada de competició oficial, més enllà dels dissabtes i els diumenges. Els clubs no consideren oportú que ara es consideri l'opció de negociar i entenen que la fixació d'horaris i jornades és competència de la patronal presidida per Javier Tebas. Per això van acordar no acceptar la invitació de la RFEF per dialogar. La postura de La Lliga confirma que hi haurà futbol de moment de divendres a diumenge, però la patronal presentarà un recurs d'apel·lació davant la Secció 28 de l'Audiència Provincial de Madrid perquè pugui tornar a haver-hi futbol també els dilluns.