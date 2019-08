Escosa continua al Bàsquet Girona

L'equip tècnic de la base del Bàsquet Girona ja està definit. Jesús Escosa i Marc Pena continuarant liderant la base, el primer com a secretari tècnic i el segon com a director esportiu. L'U13, amb tots els integrants nous, estarà dirigit per Enric Corominas, mentre que Jordi Carrera es mantindrà al càrrec d'ajudant. La plantilla de l'U14 estarà entrenada per Albert Roca, que es mantindrà amb el grup que va dirigir l'any passat, i Eduard Garcia, nova incorporació del club, en serà l'ajudant. Per la seva banda, els nois de l'U15 estaran liderats per Arnau Sargatal, que ve del CEB Girona, en la figura de primer entrenador, i Xavi Millet. Quim Gala repetirà com a màxim responsable tècnic de l'U16, mentre que Albert Juncà, que estava d'ajudant a l'U17, farà la mateixa funció a una categoria menys. L'entrenador de l'U17 serà Cristian Ruiz, que prové del Sant Narcís. L'acompanyarà Rubén Salido, que segueix amb el grup que havia estat a l'U16 el curs anterior. L'U18 tornarà a estar dirigit per Jordi Sargatal i Oriol Ribas farà d'ajudant. Jordi Sitjà es manté com a metge i el fisioterapeuta serà Sergi Juanola. Els entrenadors de tecnificació seran Raül Galobardes i Andreu Vilà. Anna Jódar i Guillem Ferrer seran els preparadors físics.