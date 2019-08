La il·lusió de tornar a casa

En un mes torna a rodar la pilota a la Divisió d'Honor Plata d'handbol i el Bordils, que aquesta temporada compartirà la representació gironina amb el Sarrià, fa dies que treballa en la posta a punt pel duel del 14 de setembre al Blanc-i-Verd contra l'Antequera. Serà un dia especial per al tècnic Pau Campos, que després de dos anys fora, torna aquesta temporada a agafar el timó del primer equip amb l'únic objectiu d'allargar un any més el miracle de competir a la Segona Divisió de l'handbol espanyol. «Tenia moltes ganes de tornar a entrenar», explicava ahir Campos, que va abandonar el Bordils al final del curs 2016/17 per marxar a Romania (CSM Bucarest), en una aventura que no va reeixir «perquè el club ens demanava entrar en un entramat obscur de pràctiques poc ètiques que ni jo ni el meu ajudant Xevi Salvador vam acceptar». Ara compaginarà la banqueta del Blanc-i-Verd amb el seu càrrec de director tècnic de la Federació Catalana d'handbol i la feina de professor a l'Euses.

La plantilla treballa des del passat 5 d'agost. Dissabte, tindrà el primer assaig a la pista del Thuir francès (16.00). Campos diu que «he trobat l'equip molt bé, molt millor físicament del que m'esperava. Els jugadors han fet la feina d'estiu i m'han demostrat les ganes i la motivació de sempre». Amb les baixes de Sergi Mach, Uri Márquez i Marc Combis, un cop més el Bordils es nodrirà de la base per completar la plantilla. Segons el tècnic «tornar a casa m'ho posa més fàcil perquè fa molts anys que ens coneixem. He pogut retrobar amics, com en Marc Canyigueral, a qui feia cinc anys que no entrenava, o en Masmiquel. A molts dels meus jugadors els conec des que eren nens i amb el club parlem el mateix idioma».

Aquesta serà la setena temporada del Bordils a Plata, una categoria que el club va assolir en l'anterior etapa de Pau Campos a la banqueta. El repte, com no pot ser de cap altra manera, és mantenir-se en una Segona Divisió d'handbol «molt complicada, cada vegada més difícil, perquè la Plata s'endureix cada any i la permanència és més cara». Com a exemple posa que clubs que han ascendit aquest any «han fitxat jugadors d'Asobal» i també recorda que «els diners estan tornant i això es nota en els rivals a l'hora de fer les plantilles». En tot cas, però, res d'això espanta Pau Campos, que està convençut de seguir donant guerra apel·lant als ingredients que ja són un clàssic del club, com el factor Blanc-i-Verd o l'entrega dels jugadors malgrat ser totalment amateurs.

Sobre la categoria apunta que «no veig cap favorit clar a l'ascens com podia passar d'altres anys, i en canvi sí que hi haurà cinc o sis equips que opten a ser els gallets. A partir d'aquí, tothom pot guanyar tothom en aquesta categoria i preveig un any amb moltes sorpreses». Campos també està molt satisfet de l'ascens del Sarrià, que servirà perquè aquesta temporada hi hagi dos representants gironins a la categoria. «Això ens donarà a tots dos molta vida», assegura el tècnic bordilenc.

Des que va deixar el CSM Bucarest l'octubre de 2017 Campos ha tingut diverses oportunitats per seguir entrenant de manera professional però les ha descartat. La majoria eren propostes exòtiques a Qatar o a Sud-Amèrica que ara, per motius personals, ha optat per descartar. De l'estada a Romania es queda amb la gran «experiència personal» que va viure amb la seva família malgrat que per motius extraesportius l'acabessin despatxant.

A banda del duel contra el Thuir d'aquest dissabte a França el Bordils té programats tres partits amistosos més. El 27 d'agost rebrà el Banyoles, de Primera Nacional; el 29 d'agost anirà a la pista de La Roca, d'aquesta mateixa categoria, i el 5 de setembre farà el darrer assaig davant del filial del Granollers al Blanc-i-Verd.