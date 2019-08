Més ressò per a la Segona B

Són temps de canvis on cada cop més la tecnologia està present en el nostre dia a dia. Les plataformes de streaming, aquelles que ens posen al nostre abast totes les sèries i pel·lícules que hom es pot imaginar a canvi d'una mensualitat, estan arrelades a nosaltres traient protagonisme a la tecnologia convencional. Semblava que l'esport se salvaria d'aquesta onada, però no.

Ahir l'Olot, a través d'un comunicat a la seva pàgina web, va anunciar el tancament de l'acord amb la plataforma Footers , una empresa que destaca per haver apostat fort per les retransmissions de partits de futbol de categories semiprofessionals, per a la present temporada. El Llagostera, l'altre representant gironí de la categoria, també té una entesa molt semblant amb aquesta marca, que ajuda a difondre el futbol més modest amb gran èxit.

Amb aquest acord els socis olotins podran gaudir dels partits del seu equip allà on siguin i a través de qualsevol dispositiu digital, sempre que els jugadors de Raúl Garrido juguin a casa o lluny del feu garrotxí contra conjunts que tinguin el mateix acord amb Footers, a canvi d'un únic pagament anual de 35 euros. Pel que fa als aficionats garrotxins que no siguin socis, hauran d'abonar una quota anual de 62,99 euros, fins al 31 de setembre, o podran gaudir d'aquest servei per 6,99 euros al mes. De tots els pagaments que rep Footers per la visualització dels partits, els clubs en reben un 50%.

A part de l'Olot, el Llagostera també va anunciar fa uns dies el seu acord amb la plataforma digital. «És una gran notícia que empreses així mostrin interès en clubs semiprofessionals», apunta la presidenta del club llagosterenc, Isabel Tarragó. El club del Gironès, que ha tornat a la Segona Divisió B després d'aconseguir l'ascens la temporada passada, oferirà els seus partits per streaming a canvi de les mateixes condicions per als seus aficionats que les que tenen a Olot. «Els preus i les tarifes venen marcades des de la mateixa empresa», aclareix Tarragó. Tot i això hi ha una excepció: el Llagostera ha tancat aquest acord per a dues temporades en comptes d'una com ho han fet els garrotxins.



Aposta ferma

Olot i Llagostera han tancat l'acord amb aquesta plataforma digital per un i dos cursos respectivament. Però no són els únics clubs militants al grup tercer de la Segona Divisió B que gaudiran d'aquest servei. Prat, Nàstic, Cornellà, La Nucia i Castelló també van signar el conveni en el seu moment i l'objectiu de l'empresa és aconseguir que pràcticament tota la categoria sigui al catàleg.