Figueres i Barça B disputaran avui la final del torneig de l'Estany

El Figueres i el Barça B es disputaran aquesta nit (21.30) el torneig de l'Estany després de desfer-se ahir de l'Olot i del Banyoles, respectivament. La gran sorpresa va ser que la Unió pogués tombar un rival de categoria superior com els garrotxins, despres que el seu partit acabes amb empat (2-2) i es resolgues a la tanda de penals. Des dels 11 metres l'aturada d'Embela a Alan Baró va ser determinant per classificar els de Xavi Agustí, que van anotar els tres llançaments que van tenir (el reglament del torneig així ho estipula).

Xumetra havia avançat l'Olot pero abans del descans Treviño i Ivan Vidal van posar un 1-2 pel Figueres. A la represa l'equip de Raúl Garrido va trobar l'empat en una accio de Kilian Grant, superant Embela per sota les cames despres d'una gran cursa per velocitat. El marcador no es va moure mes i els penals van acabar dictant sentencia

Abans el Barça B havia aconseguit eliminar el Banyoles, tot i el bon partit dels locals, que es van arribar a avançar al marcador.