Nous contactes per al retorn de Neymar

Ahir una delegació del Barcelona va fer les maletes rumb a París per parlar amb el PSG sobre el jugador brasiler Neymar. La comitiva culé encarregada d'asseure's amb el màxim responsable esportiu parisenc, Leonardo, van ser Eric Abidal i André Cury. Segons fonts properes al club blaugrana, aquesta reunió produïda ahir no és quelcom extraordinari sinó un contacte més entre ambdós clubs. Segons el diari francès Le Parisien el Barça estaria disposat a pagar una xifra d'entre 60 i 80 milions d'euros més el migcampista Coutinho per obtenir, de nou, els serveis de l'astre brasiler. Segons aquest diari, aquesta oferta és simplement una proposta verbal que no dista del que ha estat oferint el Barça durant les darreres setmanes. No obstant això, el PSG no veu amb bons ulls acceptar Coutinho més aquesta quantia de diners, ja que creuen que valorar el migcampista blaugrana en 120 milions d'euros és massa. La reunió va tancar-se sense cap acord. El PSG vol Coutinho, Semedo i 100 milions pel traspàs. El nou porter del Barça, Neto, va ser intervingut ahir satisfactòriament de la fractura a l'escafoide de la mà esquerra. El temps aproximat es preveia de cinc setmanes, però ahir des del club barcelonista es va explicar que el brasiler estarà de baixa entre sis i vuit setmanes. L'exporter del València es perdrà, així, les primeres cinc jornades.