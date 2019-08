El Valladolid presenta Pedro Porro

Pedro Porro va ser presentat ahir com a nou jugador del Valladolid, on arriba cedit pel City, després de fitxar-lo del Girona. El jove futbolista, de 19 anys, va dir que «aquest projecte és el que més em va agradar de tots els que tenia per la confiança que em van demostrar. No vaig tenir dubtes i els vaig donar la meva paraula», va assegurar. Porro ja podria debutar contra el Betis.