El saltenc Dani Toribio firmarà pel Ràcing de Santander per la present temporada. El migcampista de trenta anys va ser vist ahir als Campos de Sport per tancar la seva incorporació amb el conjunt cantàbric. Toribio arribarà provinent de l'Alcorcón, on ha disputat les darreres cinc temporades. En total ha jugat 279 partits a Segona i 21, a Primera.