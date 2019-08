El Peralada tanca la plantilla amb el porter Asparó (Llagostera juvenil)

El Peralada ja pot dir que té coberta la primera plantilla per la present temporada, la del retorn a Tercera. Des del club xampanyer ahir van fer oficial que el porter Gerard Asparó formarà part de l'equip d'Albert Carbó. Asparó té dinou anys i arriba al club empordanès provinent del juvenil A del Llagostera, amb qui es va vestir de curt un total de vint-i-nou partits a la Lliga Nacional. Abans, però, de defensar la porteria blaugrana, a la qual només va romandre un any, el de Vilafant va formar part de les files del Girona durant tres temporades.

La incorporació del jove porter alt-empordanès significa la divuitena fitxa del Peralada per a la present temporada. Això, en principi, suposa que el club xampanyer donaria per tancat el mercat de fitxatges. «Per ara podríem dir que no arribaran més incorporacions. No obstant això, si veiem que hi ha alguna oportunitat de fer arribar algun jugador en qualitat de cedit o a cost zero ho faríem», apunta el director esportiu del Peralada, Nitus Santos. Això no obstant, des de l'entitat empordanesa afirmen que no ha estat fàcil trobar jugadors i tenir un gran gruix de futbolistes per encarar el nou any d'aquest Peralada de Tercera Divisió. «Al principi se'ns va fer complicada la incorporació dels primers fitxatges». Però l'arribada del nou entrenador, Albert Carbó, va facilitar molt la feina a la direcció esportiva empordanesa. «Gràcies a l'aposta que hem fet per ell (Albert Carbó) molts jugadors han volgut venir, sobretot els que han arribat provinent del Figueres, ja que es coneixien amb el tècnic», apunta Nitus Santos, que es mostra molt optimista de cara a l'inici de la nova temporada. «Estic molt content amb els jugadors que hem fitxat. Considero que tenim una base de set o vuit jugadors veterans que ajudaran la resta de joves de la plantilla».

El director esportiu també ha tingut unes paraules per fer referència als objectius, tant esportius com socials que tenen fixats, pel nou any. «Tinc molta confiança dispositada en els jugadors. Penso que al final de la temporada podrem acabar a la part mitja-alta de la classificació», i afegeix: «Volem fer que l'aficionat del Peralada torni a recuperar la il·lusió que ha anat perdent durant els darrers anys. Necessitem que la parròquia xampanyera torni a sentir els colors i l'escut com a seus. Ho volem fer a través d'una relació propera entre els jugadors i els aficionats». De fet, els empordanesos han patit fins a dues-centes baixes en els tres anys de filiació amb el Girona, que a partir d'aquesta temporada queden enrere.