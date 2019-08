«Trobo còmic que hagin pogut saltar les alarmes a la pretemporada»

Queda pràcticament una setmana perquè comenci la Lliga. Quina valoració en fa d'aquesta pretemporada?

Ha sigut complicada i accidentada. No hem pogut tenir tots els jugadors disponibles per culpa de les lesions i ens hem vist limitats. Ha estat un estiu de patiment en aquest sentit. Tot i això, les sensacions són positives. Els resultats no han sigut del tot bons, però tampoc horribles. Ens hem adaptat a les circumstàncies i hem competit bé.

Que hi hagi cinc cares noves a l'equip també influeix en què costi més agafar la dinàmica?

És clar. Estem acostumats a una estabilitat que aquest estiu no hem tingut. Han sortit més jugadors del que pensàvem; per tant, han arribat més incorporacions de les esperades. Aquest ha sigut un fet inquietant.

Malgrat les baixes, la sensació és que les incorporacions són de molt nivell, no?

Doncs sí. No entenc que hagin saltat les alarmes a la pretemporada. Em sembla còmic tot plegat. Una pretemporada no et fa campió de Lliga o et fa baixar de categoria. L'estiu està per agafar conceptes, compenetrar-nos com a grup i els reforços que han vingut són de qualitat i donaran un nivell més que òptim.

El fer de tenir tantes baixes i l'interès d'altres equips en jugadors de l'Olot, s'ho pren com un reconeixement al gran treball de l'equip?

Justament. Pel club és un orgull i un reconeixement fer tres traspassos en forma de venda. No és gens habitual en una categoria com la Segona B. A més, econòmicament també suposa molt pel club. El millor de tot és la bona resposta que li hem donat a aquestes baixes portant bons jugadors.

L'Olot practica un estil de joc força diferent de l'habitual al de la categoria. Un joc posicional, de toc, de dominar amb l'esfèrica i de defensar amb la pilota. Com s'estan adaptant les noves incorporacions a aquest estil?

És un procés d'adaptació complicat. Són cinc fitxatges a més de Joel Arumí, que torna d'una cessió. Els jugadors que ja estaven amb nosaltres estan adaptats, però aquestes sis cares noves necessiten setmanes i fins i tot mesos d'adaptació.

Falten jugadors per completar la plantilla?

Sí. No està tancada ni molt menys i s'ha de dir obertament. Estem oberts a millorar la plantilla i estem pendents del mercat per incorporar a algú més.

El lema d'aquesta temporada és Un pas endavant. Què significa i com de gran ha de ser aquest pas?

Més enllà del lema, l'objectiu sempre és créixer. Quan vaig arribar aquí, en una situació molt complicada, jo l'únic que volia era consolidar l'Olot a Segona B. Crec que ho estem aconseguint i el temps dirà fins on som capaços d'arribar.

La consolidació de l'equip a la categoria confirma el fet que aquest any competiran a la Copa del Rei després de quedar desens l'any passat. Com d'especial és pel club?

És un altre reconeixement. Estem fent un gran treball i és una prova de com estem creixent. Aquest és un exemple de pas endavant i ara es tracta d'estar a l'alçada i seguir millorant.

Si l'equip competeix a la Copa i avança rondes fins a poder jugar davant un Primera, prefereix un rival contra el qual es pugui competir o un gegant?

Anem massa lluny. Només puc pensar en la primera jornada i ja està. La Copa del Rei és un al·licient i seria maco competir contra un Primera Divisió, però cada cosa al seu temps. Ja tindrem temps de gaudir d'aquesta competició.

Aquest últim any hem vist l'Olot remuntar partits, marcar gols als últims minuts i guanyar en camps molt complicats. Aquest és l'esperit volcànic del que tant es parla. I, seguint amb el símil, quina seria la gran erupció de l'Olot de Garrido?

Sobretot seguir creixent i ser competitius com hem sigut aquestes dues últimes temporades. Si es repeteix aquesta competitivitat el sostre ens el posarem nosaltres i arribarem on aquests jugadors ens vulguin portar.