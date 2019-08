El Bordils es desfà del Thuir en el primer amistós del curs

L'inici de pretemporada de l'Handbol Bordils està sent més que satisfactori. Fa poc que l'equip entrenat per Pau Campos va posar-se en marxa per preparar el setè curs a la Divisió d'Honor Plata i ahir va deixar molt bones sensacions en el primer amistós. Els blanc-i-verds van desfer-se de l'HBC Thuir francès (18-32) en un duel que els va servir per posar en pràctica molts dels conceptes treballats aquests dies. «Hem aplicat gairebé totes les tàctiques», assegurava Campos.

La intensitat de l'inici del partit va servir al Bordils per agafar ràpidament l'avantatge al rival, que sempre va mantenir-se amb una diferència d'entre 9 i 10 gols. Farrarons va ser el màxim anotador, amb 6 gols. A més, l'equip va fer un pas endavant defensivament i això els va permetre acabar el duel amb tranquil·litat.



La reivindicació dels més joves

L'amistós a França també va servir per veure el rendiment dels jugadors que estan fent proves amb el primer equip aquest estiu. «Han demostrat que estan a l'alçada i que podem disposar d'ells en qualsevol moment», deia el tècnic. El més destacat va ser Carles Pou, que va fer una gran actuació.