L'Olot guanya per la mínima en l'últim test de l'estiu contra el filial Sant Jaume

Quan falta una setmana perquè comenci la Lliga de Segona B, l'Olot va guanyar per la mínima (3-4) el seu filial, el Sant Jaume de Llierca de Segona Catalana, en l'últim amistós de pretemporada. Els de Raúl Garrido van avançar-se a la primera part amb un gol de Sergi Álamo, ex del Girona que està a prova i havia jugat amb el Peralada. A la represa, Xumetra va posar l'avantatge al marcador però ràpidament el Sant Jaume va reaccionar per posar les coses difícils a l'Olot, que també celebraria els gols d'Àlex Garcia i Eloi Amagat.