Neymar participa en l'entrenament del PSG amb dubtes sobre el seu futur

Neymar va entrenar-se ahir amb la resta dels seus companys del París Saint-Germain (PSG) per preparar el segon partit de la Lliga francesa, que es disputa avui a Rennes (21.00 h). Enmig d'una gran incertesa sobre el seu futur més immediat, l'estrella brasilera va aparèixer als entrenaments del PSG a Palafangui al costat de Mbappé i Paredes. Els últims dies, Neymar s'havia entrenat en solitari perquè, oficialment, seguia un programa individualitzat per recuperar-se de la lesió que arrossega des del passat mes de juny. El tècnic Thomas Tuchel no l'ha inclòs en la convocatòria.