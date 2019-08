El Farners guanya el Calonge i el Palamós

El passat dissabte el Farners (Segona Catalana) es va adjudicar el torneig triangular davant l'amfitrió Calonge (Tercera Catalana) i el Palamós (Primera Catalana). Els de Mármol, minvats per les lesions que arrosseguen, van empatar a zero, i van ser incapaços de marcar cap gol en cap dels dos duels, contra els farnesencs i els calongins, mentre que el Farners es va imposar per la mínima al Calonge (1-0) i va quedar-se el triangular. El proper amistós del degà serà el pròxim dissabte 24 d'agost (19.30 h) al camp del Bescanó.