El Las Palmas volia suspendre el partit però LaLliga ho denega

Laliga va denegar al Las Palmas la petició de suspendre el partit d'ahir contra l'Osca, com havia suggerit el club illenc a causa de l'incendi que afecta Gran Canària, per la qual cosa el duel es va disputar com estava previst (els aragonesos van guanyar 0-1). El president local, Miguel Ángel Ramírez, va dir en declaracions a la SER que acatava la decisió, tot i que no la compartia: «està cremant el nostre patrimoni, és una setmana complicada», va asseverar.